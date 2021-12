Suzana Alves, ex-Tiazinha - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 15:29

Rio - Suzana Alves, de 43 anos, que fez sucesso como a Tiazinha nos anos 1990, usou as redes sociais para desabafar sobre o atual visual. Sex symbol no final do século passado, ela reclamou do cabelo estar grisalho em uma parte e tingido em outra.

"Tenho que confessar que não estou mais aguentando meu cabelo com duas cores, principalmente porque a maior parte está natural. Essa tinta está me deixando ansiosa e aflita, com o coração acelerado", postou ela, que ainda disse que pretende cortar o próprio cabelo.

"Cheguei no meu limite e precisava abrir meu coração com vocês, já que vocês estão comigo participando da minha vida já tantos anos! Vou tirar esse restante de tintas só meu cabelo, nem que eu mesma corte ele hoje. Quem aí já cortou seu próprio cabelo?", questionou.

Segundo Suzana, a época de final de ano lhe dá vontade de mudar. "Nem sempre a falta de organização é interna. As mudanças externas contribuem muito em nosso emocional, mental e físico. Final de ano, então... Começa a camaleoa a querer mudar também por fora é revolucionar por dentro", revelou ela, que passou por programadas do SBT e da Band nas décadas de 80 e 90. Seu último papel foi na novela Gênesis, da Record TV, neste ano.