Publicado 15/12/2021 14:09 | Atualizado 15/12/2021 14:27

Rio - Fernanda Henz, 26 anos, abriu o jogo sobre frustração de ter criado uma conta no Onlyfans. A modelo, que decidiu entrar no site após ver Anitta na plataforma de conteúdo adulto, se arrependeu da decisão e deletou sua conta três meses depois.

"Na época, eu vi a Anitta falando que estava faturando muito com isso, e algumas amigas me indicaram também. Elas me incentivaram a entrar na plataforma. Como sempre gostei de mostrar meu lado sensual, achei que seria uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro, principalmente porque estava numa fase de pandemia onde meus trabalhos como modelo estavam bem parados", iniciou ela.

"Comecei a lidar com a pressão dos assinantes. Eles sempre queriam mais e mais conteúdos, faziam pedidos bizarros e queriam fetiches estranhos e bem pesados. Fiquei em choque, aquilo mexeu comigo e me fez desistir de tudo. Me sentia forçada a fazer conteúdos que não queria, era uma humilhação", completou Fernanda.