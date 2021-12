Noivado? Sarah Poncio faz compras em joalheria com namorado

Rio - A influenciadora digital Sarah Poncio e o namorado, o modelo Bruno Krupp, estiveram em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Os dois foram fotografados circulando de mãos dadas pelo local e, posteriormente, em uma famosa joalheria. Sarah também foi vista experimentando alguns anéis. Será que vem noivado por aí?

Recentemente, Sarah se envolveu em uma polêmica com seu ex-marido, Jonathan Couto, com quem tem dois filhos. A influenciadora afirmou nos comentários de um perfil de celebridades que Jonathan está tendo um caso com Letícia Almeida. Para quem não lembra, Jonathan traiu Sarah com Letícia, com quem teve uma filha, enquanto eles ainda estavam casados.

Outra polêmica recente envolvendo Sarah Poncio é a adoção de Josué. A influenciadora e o ex-marido, Jonathan, haviam iniciado o processo de adoção, que foi interrompido pela Justiça. O menino voltará a viver com a mãe biológica.

Relatar erro