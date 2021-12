Gracyanne Barbosa empina bumbum gigante na piscina: 'Bora exibir esse corpão'

Rio - Gracyanne Barbosa já está no clima do verão. A musa fitness postou no Instagram, na noite desta terça-feira, uma foto impressionante em que aparece empinando seu bumbum gigantesco na piscina. "Mulherada, bora exibir esse corpão que o verão já está na porta!", escreveu Gracy na legenda da imagem.

Como já era de se esperar, a foto rendeu vários elogios. "A mais gata", comentou uma admiradora. "Meu projeto verão falhou", lamentou outra pessoa. "Que mulher perfeita", disse um seguidor. "Doa um pouquinho pra mim", brincou uma seguidora. "A meta é essa para 2024", brincou outra pessoa.

Relatar erro