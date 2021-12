Orochi é parado em blitz e depois encaminhado para delegacia - reprodução do instagram

Orochi é parado em blitz e depois encaminhado para delegaciareprodução do instagram

Publicado 15/12/2021 08:06 | Atualizado 15/12/2021 11:15

Rio - O rapper Orochi foi surpreendido por uma blitz, nesta terça-feira, na Autoestrada Lagoa-Barra, no Rio. Os policiais revistaram a BMW do cantor e localizaram haxixe e bebida alcoólica no carro. O artista, que estava acompanhado de alguns amigos, foi conduzido para a 15ª DP (Gávea).

fotogaleria

Em nota, a PM informou que "segundo informações preliminares, policiais militares do 23º BPM (Leblon) realizaram abordagem a um veículo que transitava na Autoestrada Lagoa-Barra sendo conduzido de forma suspeita. Os policiais fizeram a revista no automóvel e localizaram haxixe e bebida alcoólica".

De acordo com a Polícia Civil, "o homem foi encaminhado por policiais militares e autuado por porte de drogas. Ele assinou um termo circunstanciado, foi liberado e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)".

Nos Stories, do Instagram, o cantor chegou a mostrar um vídeo feito durante a abordagem policial. "Na rua de casa. Naquele pique, vamos que vamos. Atendimento VIP aí pra nós. Rua funcionando normal e o serviço dos amigos (policiais) parado. Atendimento VIP", disse. Em seguida, Orochi publicou uma foto já na delegacia. "Fomos conduzidos dentro da viatura até a DP. Estamos aqui seguindo procedimento", informou.

Preso por drogas