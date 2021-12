Rapper Orochi - Reprodução/Instagram

Rapper OrochiReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 10:59 | Atualizado 15/12/2021 11:24

Rio - Após ser parado em uma blitz nesta terça-feira e ser conduzido a uma delegacia do Rio por estar com drogas, o rapper Orochi, de 22 anos, usou as redes sociais para criticar a abordagem dos policiais contra pessoas negras. Segundo o rapper, outro homem branco passou pela Autoestrada Lagoa-Barra de maneira irregular e não foi parado pelos profissionais de segurança.

"Fala, rapaziadinha, tô de casa, na tranquilidade... A gente estava vindo da praia, a gente recebeu o enquadro, já tem notícia de que o carro estava sendo conduzida de forma suspeita, mas o carro sem insufilme, vidro abaixado, 20 km/h, a gente já sabe o que suspeito: três pretinhos dentro de uma X6", começou ele, que ainda explicou porque gravou a abordagem e postou nas redes sociais.

"Por que fiz o vídeo? Não sou de filmar enquadro porque acontece no dia a dia, é normal... Gravei porque um porsche com um cara branco dirigindo, até com bebida na mão, sem placa, passou por nós. Ele passou direto. Aí, eu falei: só nós que somos suspeitos? Por isso que eu fiz o vídeo. Foi minha forma de mostrar minha indignação por ter visto uma situação. A operação toda parar só por causa da gente. E para vocês verem a diferença de abordagem de um preto para um branco. Se fosse um branco, não teria nem entrado na viatura, não teria ido para IML, porr* nenhuma", continuou.

Antes de finalizar, ele assumiu seus erros. "Não tô me fazendo de santo, estou errado. Assumo meus erros, tá ligado? E pago pelos meus erros. Postei o vídeo para demonstrar minha indignação, não para desrespeitar ninguém", finalizou ele, que ainda postou, na sequência, registro em que aparece fumando em casa.

Entenda o caso

Durante blitz no Rio, policiais revistaram a BMW do cantor e localizaram haxixe e bebida alcoólica no carro. O artista, que estava acompanhado de alguns amigos, foi conduzido para a 15ª DP (Gávea). Em nota, a PM informou que "segundo informações preliminares, policiais militares do 23º BPM (Leblon) realizaram abordagem a um veículo que transitava na Autoestrada Lagoa-Barra sendo conduzido de forma suspeita. Os policiais fizeram a revista no automóvel e localizaram haxixe e bebida alcoólica".

"De acordo com a 15ª DP (Gávea), o homem foi encaminhado por policiais militares e autuado por porte de drogas. Ele assinou um termo circunstanciado, liberado e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)", afirmou a Polícia Civil em nota

Nos Stories, do Instagram, o cantor chegou a mostrar um vídeo feito durante a abordagem policial. "Na rua de casa. Naquele pique, vamos que vamos. Atendimento VIP aí pra nós. Rua funcionando normal e o serviço dos amigos (policiais) parado. Atendimento VIP", disse. Em seguida, Orochi publicou uma foto já na delegacia. "Fomos conduzidos dentro da viatura até a DP. Estamos aqui seguindo procedimento", informou.



Preso por drogas