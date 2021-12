Anitta comenta foto de Arrascaeta - reprodução do instagram

Anitta comenta foto de Arrascaetareprodução do instagram

Publicado 15/12/2021 20:57 | Atualizado 15/12/2021 20:57

Rio - Parece que Anitta está de olho mesmo em Arrascaeta. É que a Poderosa curtiu e comentou uma foto dele, que vem sendo considerado seu affair, no Instagram. O craque, que está de férias do Flamengo, aproveitou a quarta-feira com os primos no Uruguai. Não demorou muito para a cantora se manifestar: ela postou um emoji com dois corações no lugar dos olhos.

Os internautas ficaram em polvorosa com o comentário de Anitta. Alguns torcem para os dois engatarem um namoro. "Eu shippo", disse um usuário da rede social. "Pega ele por nós", pediu outra. "Está apaixonada", opinou um terceiro. No entanto, outros pediram para ela se afastar do craque. "Larga ele de mão", afirmou um. "Deixa o cara respirar!", destacou um segundo. "Se ele parar de fazer gol, já sei quem tá deixando ele fraco", brincou mais um.