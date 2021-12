Anitta e Arrascaeta em restaurante de São Paulo - reprodução do instagram

Rio - Anitta e Arrascaeta se encontraram em um restaurante do luxuoso bairro dos Jardins, na Zona Sul de São Paulo, na noite de quinta-feira. Os dois não posaram para fotos juntos, mas atenderam a um pedido de foto de um fã, no mesmo local. As imagens rapidamente viralizaram e deixaram os internautas empolgados com um possível affair entre eles.

Um usuário do Twitter comentou:"Anitta pegando o Arrascaeta e realizando o sonho de todo cidadão de bem brasileiro". "E parece que a Anitta tá pegando o Arrascaeta", destacou outro.

