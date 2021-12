Kevin O Chris lançou novo EP, nesta sexta-feira, intitulado "Da Pista Pra Favela" - Divulgação

Publicado 10/12/2021 18:55 | Atualizado 10/12/2021 20:30

Rio - Kevin O Chris presenteou os fãs, nesta sexta-feira (10), com o lançamento de seu novo EP, intitulado “Da Pista Pra Favela’’. Um dos grandes artistas do funk no Brasil, o cantor resgata ritmos característicos do "funk raiz" no novo projeto que conta com 5 faixas inéditas já disponíveis nas plataformas digitais.

“Esse é mais um trabalho que eu fico felizão em colocar no mundo. Muita gratidão por tudo o que tô vivendo com a música. Acabei de gravar o primeiro DVD de um funkeiro em Portugal, tô levando o nosso som das favelas pra mais longe a cada dia e, se Deus quiser, não vamos parar, tropa!”, comemorou o funkeiro.

Conhecido pelos hits "Tipo Gin", "Evoluiu" e "Ela é do Tipo", Kevin se prepara para lançar um novo álbum de estúdio em breve. Após parcerias com artistas internacionais como o rapper Drake e a ex-RBD Dulce María, o funkeiro lançou, no mês passado, o single "Deixa Se Envolver", que é resultado da colaboração com o DJ holandês R3hab.