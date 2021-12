Influenciadora enfrentou as fortes chuvas da Bahia - Reprodução

Publicado 10/12/2021 18:32

Rio - Gabriela Pugliesi dividiu com os seguidores um perrengue que passou na Bahia. O estado tem sofrido com enchentes e desabamentos devido as fortes chuvas.

A influenciadora enfrentou a chuva para se locomover de quadriciclo depois de lavar os cabelos e recorreu a toalha para proteger os fios. "Como a gente sai na Bahia quando está chovendo e a gente acabou de lavar o cabelo? Esse é o luxo", disse.

"Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Atolamos. Atolei o pé também, esse aqui já não sai. É isso gente, a vida é atolar e levantar. A vida é feita de atolar e sair da lama. Mas uma vez que está na lama, abra os dedos e entregue. Essa é a vida", refletiu.

Gabriela conversou com os seguidores enquanto tentavam desatolar o quadriciclo. "A situação da pessoa que saiu com toalha na cabeça para não molhar, por causa da chuva, e terminou na lama. É isso. Não sei que fim vai dar", finalizou.