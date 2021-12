Mãe de Marília Mendonça faz homenagem ao marido - Reprodução/Instagram

Mãe de Marília Mendonça faz homenagem ao maridoReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2021 16:59

Rio - Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo no início de novembro, celebrou o aniversário de 30 anos do marido, Deyvid Fabrício, nesta sexta-feira (10).

fotogaleria

Nas redes sociais, ela comentou o apoio do amado. "Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado um companheiro de parceria, que tem compartilhado comigo dias de luta, dor, angústia. Mas também dias de glória que temos alcançado na presença de Deus. Te amo! Feliz aniversário!", escreveu.

Na última terça-feira, Ruth Moreira esteve presente no Prêmio Multishow para receber o troféu na categoria Cantora do Ano que a filha conquistou. "Quero agradecer por essa homenagem em uma festa tão linda. Tive a oportunidade de conhecer [o prêmio]. Não era assim que gostaria de conhecer, né? Mas vim representar minha filha. Agradeço ao carinho do Brasil, dos fãs e de todos que oram por mim. A nossa força vem do povo e nós vamos continuar. O sangue dela está na minha veia, então ela está viva", afirmou.