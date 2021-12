Anne Lottermann comanda a previsão do tempo no Jornal Nacional - Reprodução

Publicado 10/12/2021 16:22 | Atualizado 10/12/2021 16:25

Rio - Anne Lotterman, de 38 anos, confirmou nesta sexta-feira, através do Instagram, que não faz mais parte do time de funcionários da TV Globo. A informação de que ela estaria trocando o comando da previsão do tempo no "Jornal Nacional" para integrar a equipe do novo programa de Faustão na Band é do colunista Flávio Ricco, do "R7".

"Coragem! Foi isso que a vida sempre exigiu de mim. E esse é mais um desses momentos! Não foi fácil tomar a decisão de sair da Globo. Foram 11 anos! Entrei uma menina. Saio completamente transformada. Só tenho agradecimentos! Aos meus líderes que me deram oportunidades de crescer como pessoa e profissional, aos colegas de trabalho que me ajudaram nessa jornada e se transformaram em grandes amigos. E um muito obrigada pra você que me segue aqui e me assistia todos os dias na previsão do tempo.

Sigo com o coração em paz, de olho no futuro e nos sonhos que vou realizar. Muito obrigada!", escreveu ela.

Colegas da jornalista se manifestaram sobre a notícia. "Voe! Que o melhor esteja por vir!! Estaremos torcendo por você!", comentou Carol Barcellos. "Vá leve, como bolhas de sabão", desejou Giuliana Morrone. "Você merece !!! Seja muito feliz !!!! lembro do dia que levei você para uma reunião com Cesar Seabra da Globnews", destacou Leilane Neubarth.