DJ Ivis e Pamella HolandaReprodução/Montagem

Publicado 10/12/2021 15:31 | Atualizado 10/12/2021 15:40

Rio - Após a soltura de DJ Ivis, Pamella Holanda voltou a se pronunciar e relembrou a situação em que vivia antes de denunciar o ex-marido por agressões físicas, em julho deste ano. A arquiteta contou o que a motivou a divulgar os vídeos em que o artista desfere tapas, socos e chutes contra a então esposa na frente da filha de casal, agora com 1 ano e 4 meses.

"Quando percebi que minha filha estava crescendo e entendendo as coisas, vi que não ia ser mais saudável para mim e para ela. Eu sentia vergonha da situação por conta do quanto eu mesma me diminuía e me deixava ser diminuída dentro daquela relação. Depois que a gente sai, a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira melhor", declarou em entrevista ao "Vem Pra Cá" desta sexta-feira (10).

A influenciadora ainda abriu o jogo sobre algo que causou sua demora em denunciar os crimes de DJ Ivis: "A demora da justiça... Foi por isso que demorei tanto pra denunciar. Eu tinha medo das pessoas não acreditarem na situação. No dia que fui na delegacia, eu dei sorte, pois era uma delegacia com muitas mulheres. Eu estava sozinha e eu fui acolhida por uma mulher. Isso fez muita diferença", afirmou Pamella.

Iverson de Souza Araújo foi preso no dia 14 de julho, acusado de lesão corporal, ameaça e violência doméstica, mas foi solto pela Justiça do Ceará. Dias após o artista ter sua liberdade decretada, a arquiteta anunciou a criação do Instituto Pamella Holanda, com o objetivo de auxiliar outras mulheres vítimas de agressões. Durante a entrevista desta sexta-feira, a ex-mulher do artista explicou o que a impulsionou a criar a ONG.

"No ápice do sofrimento, sentia que tinha que fazer algo para ajudar. Mulheres me param na rua e me abraçam. A gente está tratando algo que aflige nossa alma, não só o corpo, mas que deixa marca para o resto da nossa vida. Hoje sou outra pessoa, me libertei, realmente saí do casulo. Sou uma mulher maior, melhor, sou mãe, tenho minha profissão, trabalho. A gente está aqui para ser feliz", declarou.