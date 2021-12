Anitta respondeu crítica de Gaby Amarantos sobre as premiações nacionais - Reprodução

Publicado 10/12/2021 14:51



Rio - Anitta resolveu se pronunciar após Gaby Amarantos criticar a ausência de artistas do Norte nas premiações musicais como o Prêmio Multishow. A cantora frisou que muitas artistas vão para a região apenas para "gravar clipe, matérias ou publis”.

Anitta comentou o assunto na coletiva do seu novo clipe, 'No Chão Novinha'. "A missão que gosto de fazer é espalhar a cultura do Brasil para o mundo. Eu faço o que dá para fazer. Não dá para abraçar o mundo. Sempre estou convidando os artistas locais. Já convidei artista do Norte para estar nos meus programas de TV e nos meus projetos de show."

Gaby Amarantos criticou na quinta-feira (09) a falta de representatividade de artistas nortistas nas grandes premiações brasileiras. "Não quero só que venham gravar clipe, matérias ou publis aqui, a gente não quer que só mostrem aparelhagens, gastronomia ou as outras belezas. É legal, importante mas a gente tem cena pop da Amazônia, artistas e a gente precisa se ver lá também!"

"Eu só peço respeito aos artistas NORTISTAS, não falo só de mim e sim de toda uma cena musical/artística que representa grande parte de um país. Não dá para fazer prêmios, campanhas públicas, festivais sem pensar no Brasil como um todo. É MUITO TRISTE TER Q EXIGIR ISSO!!", declarou.

Não é só o #PremioMultishow são TODAS AS PREMIAÇÕES @multishow — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 9, 2021

Pessoas do NORTE, ñ aceitem migalhas, temos q exigir a presença nos nossos em todos os lugares. Nós consumimos, nós somos portadores do maior bem desse país, a AMAZÔNIA. CHEGA DE VIREM FAZER CAMPANHA NAS NOSSAS PRAIAS, NOSSAS FLORESTA E SEMPRE DEIXAR NOSSO POVO DE FORA!!! — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 9, 2021

A gente ñ quero só que venham gravar clipe, matérias ou publis aqui, a gente ñ quer que só mostrem aparelhagens, gastronomia ou as outras belezas. É legal, importante mas a gente tem cena pop da Amazônia, ARTISTAS é a gente precisa se ver lá tb!!!! — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 9, 2021