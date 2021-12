Beth Goulart e Nicette Bruno - Reprodução

Publicado 10/12/2021 13:40 | Atualizado 10/12/2021 13:44

Rio - Beth Goulart usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (9), para compartilhar um texto emocionante em que fala sobre a falta que sente de seus pais, Paulo Goulart e Nicette Bruno. A atriz de 60 anos perdeu a mãe há um ano, quando a veterana não resistiu a complicações da covid-19, enquanto seu pai faleceu em 2014, após sofrer, durante 6 anos, com um câncer que teve início nos rins e se espalhous para os ossos e mediastino.

"Saudade não tem dia nem hora, saudade é um sentimento de quem muito amou, é a falta de alguém que foi muito presente em sua vida, que estava ao seu lado, que te apoiou, te ajudou e te fez ser quem você é", começou Beth na legenda da publicação no Instagram. A artista compartilhou uma foto em que o casal de atores posa sorridente enquanto mostra as alianças do casamento que durou 62 anos.

Em seguida, a atriz fala sobre a importância dos artistas em sua vida: "Meus pais são as raizes da árvore da minha vida, eles me deram a base para o desenvolvimento de minha estrutura. Muitas saudades de vocês, meus amores, das palavras e do silêncio que também compartilhamos com amor, saudades do afago, dos carinhos e das risadas, saudades dos abraços e dos olhares que sempre afirmaram nossa cumplicidade. O amor não conhece limites nem distâncias, ele transcende a própria eternidade", declarou Beth.

