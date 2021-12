Cantora Priscilla Alcântara - Instagra/Reprodução

Publicado 10/12/2021 10:07 | Atualizado 10/12/2021 10:13

Rio - A cantora Priscilla Alcântara, de 25 anos, posou toda sorridente no Instagram nesta sexta-feira. A artista, que venceu o "The Masked Singer Brasil" e revelou não saber o que fazer com o prêmio ainda , compartilhou cliques nos quais aparece usando biquíni preto e mostrando as tatuagens.