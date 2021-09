Priscilla Alcantara - Rodolfo Magalhães

Rio – Depois de se consolidar como cantora gospel, Priscilla Alcantara dá um novo passo e investe na música pop com o lançamento do EP “Tem Dias (Expansão)”. Com quatro faixas, o projeto traz sonoridade, estética e letras do universo pop, além de um feat com o cantor e produtor Lucas Silveira. Em entrevista ao DIA, ela revela que a mudança na direção da carreira é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

“Essa mudança não veio a partir de uma insatisfação, pelo contrário, foi o sentimento de conclusão de um ciclo, que foi maravilhosamente bem vivido e experimentado. Muitas coisas lindas aconteceram, mas para outras novas acontecerem, a gente precisa saber encerrar o que viveu até então. E, nos últimos cinco anos, vim discutindo e dialogando com meus fãs sobre os tabus entre música gospel e secular, arte cristã e espiritualidade para não pegar ninguém de surpresa”, diz Priscilla.

Quem acompanha a artista, sabe que ela já experimentava a sonoridade pop no gospel, mas, nessa atual fase, ela pode explorar novos temas e estéticas em videoclipes e fotos. “Não existe separação na música, o ser humano que separa tudo e todos. Eu sempre trouxe a sonoridade pop para o que produzia, mas o que mais difere é a questão das temáticas. O pop me possibilita explorar qualquer tema, já o gospel é restrito a uma temática religiosa”, acredita.

“O pop tem muitas possibilidades. Algo que eu tenho feito, por exemplo, é o envolvimento da moda com a música, algo muito presente nas cantoras pop, que elas investem bastante, que é super divertido, além de trazer um resultado impactante visualmente”, completa.

Temáticas

Entre os temas que o pop permite explorar estão as histórias de amor. No EP, a faixa “Boyzinho” mostra uma Priscilla apaixonada, ainda que ela diga que as letras não são de histórias pessoais. E quem ajudou a artista trazer os temas de amor e, principalmente, desamor foi o produtor Lucas Silveira, que também divide com ela os vocais na faixa “Eu Não Sou Para Você”.

“Sem o amor, não vale nada. Eu queria falar sobre experiências comuns a maioria das pessoas. Quem nunca teve uma história de amor ou desamor? E eu sou ‘fanfiqueira’, sou a maior romântica da história. Amo criar finais felizes ou tristes. As pessoas vão achar que as músicas românticas vêm de histórias que eu tive, mas roubei dos meus amigos, são histórias de amor que eu assisto. Tenho como inspiração toda história que me rodeia”, revela.

Ao falar sobre parcerias, comuns no mundo pop, ela não esconde com quem gostaria de colaborar. “A minha amiga Gloria Groove e a IZA, gostaria muito de gravar com elas. Temos conversas em andamento, vamos ver... E sonhando alto, quem sabe, gostaria de gravar com a Rosalía”, diz a artista, que revela ter três parcerias no disco completo, que sai ainda em 2021.

Feedback

Após lançar os singles “Corrente” e “Tem Dias”, Priscilla conta que a recepção dos fãs tem sido positiva, assim como da classe artística e da indústria fonográfica. Mas, claro, a mudança também provocou críticas de pessoas mais conservadoras.

“Tem muita gente tradicional achando que isso é resultado do meu desvio de fé, mas, na verdade, é o contrário. Essa decisão respalda ainda mais o meu sistema de crenças. Tudo o que eu faço vem a partir da minha convicção de fé, tudo parte dela. Então, tem gente que vê dessa forma, mas eu acho que é uma visão limitada. E a visão limitada das pessoas não me limita. Tenho me sentido muito plena e feliz. Sei que essa é uma ótima oportunidade para servir as pessoas com minha arte, caráter e personalidade”, pondera a cantora.

Influência

Com mais de oito milhões de seguidores no Instagram, Priscilla entende seu poder social e incentivou os jovens a se vacinarem. “O negacionismo foi o que trouxe a gente aqui também. Pelo amor de Deus, já ficou mais que óbvio que não se pode negar a eficácia e a excelência da ciência. Fiz questão de publicar quando tomei a minha vacina porque a gente precisa usar a nossa voz para o que verdadeiramente importa. Faço questão de sempre sinalizar os meus posicionamentos aos meus fãs”, diz Priscilla, que não vê a hora de “voltar a aglomerar e levar a turnê para a estrada”.

Cotada como uma das participantes do “The Masked Singer", Priscilla ainda responde se toparia participar de um reality show de convivência. “A minha intimidade é sagrada. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu amo a minha privacidade porque são poucas as coisas que eu consigo ter para mim, minha família e meus amigos próximos. Dependendo do reality show, poderia comprometer isso que é tão importante. Qualquer coisa, gente, eu estou nos Stories e no Twitter, a gente se fala por ali”, brinca a cantora.

