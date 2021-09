Xuxa - Reprodução

Publicado 31/08/2021 21:19 | Atualizado 31/08/2021 21:21

Está chegando a hora! Neste domingo, Luciano Huck vai comandar o seu primeiro "Domingão", na Globo, e com convidados de peso. A apresentadora Xuxa Meneghel, amiga de Huck, será jurada da estreia do quadro "Show dos Famosos".



No "Show dos Famosos", artistas homenageiam grandes nomes da música mundial e são avaliados por famosos e especialistas. No primeiro "Domingão com Huck", Margareth Menezes, Fiuk e Gloria Groove vão se apresentar. Spoiler? Temos! Uma das homenageadas do quadro será Amy Winehouse.



Além de Xuxa, o júri do "Show dos Famosos" vai contar com a cantora Preta Gil e o diretor Boninho. Xuxa também deve aparecer no "Domingão" no quadro "Visitando o Passado", gravado quando Luciano Huck ainda comandava o 'Caldeirão'.