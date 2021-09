Multibloco é um dos participantes do evento - Thalita Cajueiro

Multibloco é um dos participantes do eventoThalita Cajueiro

Publicado 31/08/2021 22:01 | Atualizado 31/08/2021 22:05

Rio - Uma das mais aguardadas festas brasileiras, o Carnaval está no ar – literalmente. O 'Carnaval do Coreto' acontece virtualmente até quinta-feira (2) reunindo grandes momentos de celebração à festa: três lives com apresentação de oito blocos carnavalescos; um bate-papo com outros 13 blocos, e ainda um debate com agentes e fazedores envolvidos na maior festa de rua do mundo.

Com transmissão gratuita através do YouTube, o evento conta com um QR Code para arrecadar recursos destinados aos componentes dos blocos que, devido à pandemia, não puderam desfilar este ano.

Realizado pelo Coreto, uma das maiores associações de blocos no estado do Rio, o evento, que começou nesta terça-feira (31), é aberto por lives, sempre a partir das 18h30, com os blocos sorteados dentre os 33 que compõem o grupo. São eles Agytoê, Balanço Zona Sul, Blocobuster, Bloco Olha pá mim, Caramuela, Multibloco, Pipoca & Guaraná e Turbilhão Carioca.

Em setembro, acontece o 'Pulo no Coreto', série de sete episódios com conversas com temas diversos. Deste modo, outros 13 blocos associados participarão do evento - Que bloco é esse?!; LambaBloco; Dinossauros Nacionais; Me enterra na quarta; Empolga às 9; Que Pena, Amor!; Terreirada Cearense; Desliga da Justiça; Batuquebato; Aí Sim!; Fogo & Paixão; Sereias da Guanabara e Butano na Bureta.

Por fim, está programado um debate com agentes e fazedores envolvidos no carnaval de rua do Rio, juntando representantes de blocos, ambulantes, poder público, pesquisadores, entre outros agentes que estão à frente da folia. A transmissão acontece no canal www.youtube.com/somoscoreto