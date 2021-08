Viviane Araújo curtem semifinal de samba na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, curtiu a semifinal do samba do Salgueiro na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo. Vivi é rainha de bateria da escola de samba e estava acompanhada pelo marido, Guilherme Militão, de 32, com quem trocou muitos beijos e carinhos. No local, Viviane e Guilherme Militão se divertiram ao lado de Xande de Pilares, de 51, e sua namorada, Thay Pereira, de 21.

