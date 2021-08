Martinho da Vila - Banco de imagens

Martinho da VilaBanco de imagens

Publicado 25/08/2021 16:27 | Atualizado 25/08/2021 16:39

Rio - A Unidos de Vila Isabel já definiu as três obras finalistas do seu concurso de samba-enredo. Em 2022, o enredo exaltará o cantor e compositor Martinho da Vila, maior nome da história da Azul e Branco do bairro de Noel.

Assim como os finalistas das demais agremiações do Grupo Especial, a disputa entre os sambas acontecerá em programas que serão apresentados pela TV Globo. As datas de exibição, no entanto, ainda não foram divulgadas pela emissora.

A Vila será a sexta escola a se apresentar na Segunda-feira de Carnaval, encerrando os desfiles de 2022, com o enredo 'Canta, Canta, Minha Gente! A Vila É de Martinho", do carnavalesco Edson Pereira.

Confira as parcerias finalistas:

- Moacyr Luz, Chico Alves, Júlio Alves, Rafael Tinguinha, Valdir Filho, Fadico e Claudio Russo;

- Evandro Bocão, André Diniz, Dudu Nobre, Professor Wladimir, Marcelo Valença, Leno Dias e Mauro Speranza;

- Claudio Mattos, Rafael Zimmerman, Didi Tupinambá, Diego Gaúcho, Marco Moreno, Thiago Meiners e Jaiminho Harmonia (in memorian).