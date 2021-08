Malu Torres é a nova rainha de bateria da Sossego - Higor Almeida

Publicado 24/08/2021 14:57 | Atualizado 24/08/2021 16:40

Rio - A Acadêmicos do Sossego anunciou, nesta terça-feira (24), sua nova rainha. Malu Torres reinará à frente da bateria Swing da Batalha ao lado do Rei Juarez Souza em 2022, quando a escola desfilará pela Série Ouro, na Sapucaí. A beldade é amante da folia e tem a veia do samba desde criança.

A nova rainha começou a frequentar os ensaios da Beija-flor aos 3 anos, levada por uma tia. "Amo o carnaval e o Sambódromo. Eu poderia passar horas ali sambando, chego a me emocionar. Será a realização de um sonho estar à frente da bateria da Sossego. Quero somar e estar juntos com todos em busca deste campeonato. Desde já agradeço a recepção do rei Juarez e do mestre Laion. Vamos com tudo", comemora Malu, que já desfilou em escolas como Santa Cruz e Acadêmicos de Vigário Geral.

A Sossego tem como enredo 'Visões Xamânicas', que será desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues. A agremiação de Niterói será a sétima a desfilar na Marquês de Sapucaí, na sexta-feira de carnaval, pela Série Ouro.