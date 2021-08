Wander Pires é o intérprete oficial da Mocidade - Eduardo Hollanda

Publicado 23/08/2021 19:00

Rio - A diretoria da Mocidade Independente de Padre Miguel escolheu, no último fim de semana, seus três sambas finalistas. Assim como nas demais agremiações do Grupo Especial, a disputa entre as composições acontecerá em um programa que será apresentado pela TV Globo, em data a ser definida.

Mulher de Arlindo Cruz, a ex-porta-bandeira Babi Cruz assina um dos sambas na Verde e Branco da Zona Oeste, enquanto outra parceria é liderada pelo cantor Carlinhos Brown. O outro finalista é encabeçado por Domenil Santos.

A Mocidade será a terceira escola a se apresentar na Segunda-Feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro, com o enredo 'Batuque ao Caçador', do carnavalesco Fábio Ricardo. O tema aborda a força do orixá Oxóssi.

Confira as três parcerias finalistas:

- Carlinhos Brown, Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrósio, Gigi da Estiva, Nattan Lopes, JJ Santos e Cabeça do Ajax;

- Babi Cruz, Gabriel Teixeira, Rodrigo Medeiros, Cristiano Plácido, Bruno Serrinho, Guto Listo, Yago P. Beckham, Juninho Bacalhau;

- Domenil Santos, Denilson do Rozário, Leo Peres, Marcelo Casanossa, Alex Saraiça, Carlinhos da Chácara, Guinna, André Ricardo.