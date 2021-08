Laíla - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 22/08/2021 11:57

Rio - A escola de samba Beija-Flor prestou mais uma homenagem a Luís Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, ao batizar o barracão da agremiação na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, com o nome do diretor de Carnaval, morto vítima da covid-19 , aos 78 anos. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo".