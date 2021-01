Abraão David Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:54 | Atualizado 19/01/2021 15:00

Rio - O comerciante Abraão David morreu, nesta segunda-feira, aos 79 anos. A família não divulgou a causa da morte do idoso, que estava internado há vários meses. Ele era irmão do presidente de honra da escola de samba Beija-Flor, Anísio Abraão David, e tio do atual prefeito de Nilópolis, Abraão David Neto.