Lexa cai no samba com integrantes da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa caiu no samba com integrantes da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira. A cantora é rainha de bateria da agremiação e esteve na quadra da escola acompanhada por sua mãe, Darlin Ferrattry. A noite marcou a escolha do samba-enredo para o Carnaval 2022. No evento, Lexa usou uma camiseta com a sua própria foto, que é uma camisa oficial da escola, e um shortinho. A cantora também usou um adereço de cabeça e máscara de proteção contra o coronavírus.

