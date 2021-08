Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, carnavalescos da Viradouro, vão tentar o bicampeonato - Banco de imagens

Publicado 27/08/2021 23:28

Rio - Atual campeã do Carnaval, a Unidos do Viradouro promoverá, neste sábado (28), a partir das 18h, a semifinal do concurso de samba-enredo. Assim como vem acontecendo desde o início da disputa, o evento será restrito a convidados e aos compositores envolvidos.

A escola vai transmitir o evento, ao vivo, através das suas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram). 'Não há tristeza que possa suportar tanta alegria' é o título do enredo da agremiação. O desenvolvimento é dos carnavalescos Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira.

Confira os autores das quatro obras semifinalistas:

– Lucas Neves, Claudio Mattos, Thiago Meiners, Luiz Anderson, Rodrigo Rolla, Teteco, Rodrigo Alves, Thiago Savanna e Marquinho Mineiro;

– Oswaldo Mendes, Cara De Macaco, Ribeirinho, Rimas Oliveira, Sodré, Reinaldo Guimarães, Marisa Dantas, Oswaldo Dantas, Paulo Siqueira e Beatriz Trindade;

– Claudio Russo, Júlio Alves, Rildo Seixas, Dadinho, Manolo, Anderson Lemos e Júnior Fionda;

– Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho.