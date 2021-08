Cartola é um dos homenageados do enredo da Mangueira - Banco de imagens

Publicado 30/08/2021 15:27

Rio - A Estação Primeira de Mangueira definirá, nesta terça-feira (31), os três sambas finalistas do concurso de samba-enredo para o Carnaval 2022. A semifinal acontecerá no palco do Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, com transmissão, ao vivo, pelo canal do YouTube da agremiação, a partir das 17h. Seis sambas se apresentarão com direito a uma passada sem bateria e 20 minutos com bateria.

Com a entrada limitada somente para os envolvidos no evento, os jurados utilizarão um sistema de votação online para escolher as obras que seguirão na disputa.

O torcedor também poderá participar do processo através do portal de votação www.samba.mangueira.com.br. No link também estão todos os áudios e letras para o público ter mais informações na hora de votar.

O enredo da Mangueira é 'Angenor, José e Laurindo'. O tema homenageia Cartola, Delegado e Jamelão.

A apresentação dos sambas seguirá a seguinte ordem:

1 - Parceria 23 - Moacyr Luz, Pedro Terra, Bruno Souza e Leandro Almeida

2 - Parceria 12 - Hélio Turco, Fernando de Lima e Sérgio Gil

3 - Parceria 05 – Ézio, Caique, Robson e Thiago

4 - Parceria 14 - Paulinho Bandolim, Renan Brandão e Guilherme Sá

5 - Parceria 45 - Ailton Graça, Beto Savanna, Índio da Mangueira e De Deus

6 - Parceria 46 - Lequinho, Junior Fionda e Gabriel Machado