Publicado 31/08/2021 20:54 | Atualizado 31/08/2021 20:54

Rio - A cantora, compositora e instrumentista Nilze Carvalho se apresentará no Teatro Rival Refit, na Cinelândia, nesta sexta-feira (3), a partir das 19h30. A artista vai celebrar o retorno aos palcos com um show em que estará acompanhada apenas por Diego Zangado na bateria.

No repertório, sambas para o público cantar junto, como 'Gostoso Veneno' (Nei Lopes / Wilson Moreira), 'Verde Amarelo Negro Anil' (Nilze Carvalho / Marceu Vieira) e 'Nasci para Sonhar e Cantar' (Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho), além de clássicos do samba.

"Desta vez venho com uma formação minimalista, mas não significa que o show vai ser leve. As nuances serão diversas. Estamos com muita saudade do público e, com certeza, será um retorno emocionante", adianta Nilze.

Os ingressos custam entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). O Rival fica na Rua Álvaro Alvim, 33, na Cinelândia. Vendas pelas internet: https://bileto.sympla.com.br/event/68324/d/103759