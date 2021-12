Laura Keller fez aparição com o novo namorado - Reprodução

Laura Keller fez aparição com o novo namoradoReprodução

Publicado 10/12/2021 17:34 | Atualizado 10/12/2021 18:30

Rio - Laura Keller, de 34 anos, decidiu dar uma passo importante no namoro com o tatuador Gustavo Saad. A atriz anunciou em seu Instagram, nesta sexta-feira, que se mudou para Atafona, no Norte Fluminense, local onde seu namorado mora. Através de uma caixinha de perguntas na rede social, ela respondeu dúvidas de alguns seguidores.

fotogaleria

"Mas tem serviço para você?", questionou um internauta. "Claro que tem. Eu posso morar onde eu quiser com meu trabalho", respondeu ela, que além de atriz também trabalha como influenciadora digital.

"E sobre a escola do baby?", perguntou mais uma seguidora, se referindo ao filho de Laura, João Emanuel. "Aqui também tem escola. Ela vai para a creche agora no início. E em Campos (dos Goytacazes), que fica a 40 minutos daqui, tem escolas incríveis", finalizou ela.