Jojo Todynho ganha declaração do noivo, Lucas Souza, após pedido de casamentoReprodução Internet

Publicado 10/12/2021 16:26

Rio - Após anunciar que está noiva , Jojo Todynho usou suas redes socias, nesta sexta-feira (10), para mostrar uma declaração de amor que recebeu de Lucas Souza, oficial do Exército que pediu a funkeira em casamento. Em texto emocionante, o militar reafirma seu amor pela campeã de "A Fazenda 12" e diz que sua vida mudou após o início do relacionamento, há quatro meses atrás.

“Meu amor, sou uma outra pessoa desde que conheci você, definitivamente, sou uma pessoa melhor. Você é algo inesperado na minha vida, inesperado mesmo, teve momentos que cheguei a pensar que nosso relacionamento não seria viável por diversos motivos, porém tenho muito orgulho da gente que mesmo assim resolveu se permitir e viver tudo isso!", declarou Lucas em publicação no Instagram, em sua conta privada.

O oficial ainda enalteceu Jojo ao falar sobre as dificuldades enfrentadas pelo casal até o momento: "Você me demonstrou a força que tem o verdadeiro amor, o quanto esse sentimento é importante para superar as adversidades e qualquer tipo de preconceito e as situações que passamos consideradas ruins por nós só nos fortaleceu e deram a certeza pra gente que nos amamos, foram essas situações que mostraram para mim que você é a mulher da minha vida, uma mulher que sempre pedi pra Deus, uma mulher que tem sua história, suas batalhas, derrotas e vitórias!"

Lucas encerrou o texto relembrando situações alegres que viveu desde que conheceu a cantora em viagem ao México: "Houve também momentos de uma felicidade imensa que nunca havia sentido antes e que me proporcionaram algumas das minhas melhores memórias, como aquela que sempre comento contigo de você andando na praia em Tulum com uma cara de apaixonada, eu também estava apaixonado, mas estava com muitas dúvidas, mais com uma única certeza eu queria conhecer aquela mulher mais e mais!", afirmou.