Lívia Andrade e Silvio Santos - reprodução do instagram

Publicado 10/12/2021 21:35 | Atualizado 10/12/2021 21:36

Rio - Lívia Andrade chocou os internautas ao publicar uma foto ao lado de Silvio Santos, no Instagram, nesta sexta-feira. O encontro dos dois aconteceu no salão do Jassa, em São Paulo. Para quem não lembra, a apresentadora não teve seu contrato renovado pelo SBT no ano passado. A notícia pegou todos de surpresa, já que ela era considerada queridinha do patrão. “A vida é cheia de surpresas, boas surpresas. É feita de lembranças, boas lembranças! Depois de tanto tempo, eu fiz o que gostaria de ter feito, agora posso dizer que encerrei o ciclo.”, escreveu ela na legenda.

Entenda a treta

Quando apresentava o 'Fofocalizando', no SBT, Lívia Andrade criticou supostas igrejas que vendiam álcool gel ungido contra o coronavírus. Após isso, exigiram uma retratação da apresentadora e ela acabou afastada da atração. "A decisão de sair foi minha. Quando eu tomei uma advertência injustamente. Eu fui vítima de um mal-entendido. Não criei essa fake news. Depois, usaram a minha imagem com um vídeo como se tivesse um telão atrás de mim passando imagens, isso não aconteceu", disse ela na época.

Porém, seis meses depois, Lívia mudou seu discurso durante uma entrevista ao colunista Leo Dias. Ela disse que ainda tinha admiração e respeito por Silvio, mas acreditava que as filhas e a esposa dele não gostavam dela. "Acho que não. Me respeitam, porém não entendem como eu cheguei tão longe". Ela também falou que era uma das queridinhas do empresário porque dava bons resultados. "Ele gostava de mim porque eu dava audiência, porque eu era comprometida e chegava no horário. Existia um afeto, mas a gente não vive lá de afeto", completou.

Mesmo com esses pequenos atritos, Lívia afirmou ao colunista que só pensava em deixar o SBT quando Silvio Santos não estivesse mais na emissora, mas que a vida dela na empresa mudou depois que recebeu uma advertência. Ela diz ter sido alvo de uma manipulação quando começaram a divulgar vídeos de que ela teria criticado a Igreja Universal, mas garantiu que não falou o nome da instituição religiosa.