Acompanhada do marido, Wanessa relembrou o aborto espontâneo que sofreuReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2021 19:28

Rio - Wanessa Camargo relembrou o aborto espontâneo que sofreu em depoimento para o documentário 'É O Amor: Família Camargo'. Ao lado do marido, Marcus Buaiz, a cantora desabafou sobre a perda do terceiro filho.

O empresário falou sobre a dor ainda não superada. "Fiquei pensando na perda que a gente teve. Num primeiro momento foi um susto. Você entra no quarto e fala: ‘Estou grávida’. Depois uma consciência de: ‘Puxa, a família vai crescer, vai ser bom pra gente’. Aí depois a gente vai fazer a primeira visita ao médico pra ver o coração bater e aquele foi o silêncio mais horripilante da minha vida."

"O coração não bateu e começou o processo. 'Quais são os caminhos, doutor?'. 'O caminho é um abortamento, que vai ser espontâneo ou ter que ser feito' O segundo silêncio maior foi na hora que você entrou na mesa de cirurgia, que eu estava sozinho. E a visão que você passou a ter que foi o melhor. Eu ainda não consegui chegar a essa mesma percepção que você. Estou buscando isso", completou.

A cantora revelou que não foi simples aceitar a perda do filho. "Se soubesse que tinha passado por tudo isso, tinha escolhido esperar. Pra mim primeiro foi: 'Por que eu fiquei grávida pra passar por tudo isso?' Quando eu passei por tudo esse processo, eu tive muito medo da morte. Pelo processo todo, de ter tudo anemia, de ter tido aquele aborto, a febre, o medo da infecção, a correria pra não correr risco. E se esse tudo acabasse? Você teve o seu vô que morreu. Você está vivendo plenamente ou tá empurrando as coisas com a barriga? Você está utilizando bem o tempo que tem?. Cheguei a conclusão de que muita coisa eu não estou conseguindo ser eu, não estou usando meu tempo como eu deveria", contou.

Pai de dois meninos com a cantora, Marcus Buaiz afirmou que deseja mais um filho. "Não posso negar que o meu sonho de ter uma menina permanece", disse. Wanessa ainda não pensa em tentar outra gestação. "Eu não posso dizer o mesmo. É muito recente pra mim e estou com muito medo de passar por tudo isso de novo."