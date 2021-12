Jorge Aragão - Divulgação

Jorge AragãoDivulgação

Publicado 10/12/2021 17:58

Rio - Jorge Aragão foi diagnosticado com uma forte gripe, nesta quinta-feira, e por isso vai se afastar dos palcos temporariamente. Seguindo orientações médicas, o cantor permanecerá em repouso até sua plena recuperação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do sambista, através de uma nota.

fotogaleria

"O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o seu afastamento, temporário, de suas atividades profissionais devido ao seu quadro gripal atestado pelo médico Victor Lunau Barcellos, após passagem do músico pela unidade hospitalar nesta quinta-feira, 09 de dezembro", informou o comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o show que Jorge Aragão faria nesta sexta-feira em São Paulo foi remarcado para o dia 8 de janeiro. "Jorge Aragão e toda sua equipe pede desculpa a todo o público que esperava por sua presença hoje, dia 10 de dezembro, na Nova Confraria Brasileira, em Suzano – SP, para participação do “Projeto Samba e Congada”, com Elem Narah. Mas atendendo às orientações médicas, seguirá em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente recuperada, estando assim apto a voltar para sua rotina de trabalho. Informamos ainda, que o evento será todo remanejado para o dia 08 de janeiro, reiterando que os ingressos comprados valerão para a nova data".