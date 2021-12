Ator Chay Suede e os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2021 15:36

Rio - Laura Neiva, de 28 anos, encantou os seguidores ao publicar uma foto do marido, o ator Chay Suede, de 29, com os dois filhos do casal, Maria, de quase dois anos, e José, de apenas três semaninhas de vida. "Eu amo vocês", escreveu Laura na legenda da publicação. "Amo vocês demais, meu tesouro", respondeu Chay.

Na foto, Chay e os pequenos aparecem trocando carinho, elevando o fofurômetro da web. A publicação rendeu muitos elogios. "Que família linda", escreveu a atriz Mel Fronckowiak. "É muito amor envolvido", disse uma fã. "Que foto mais linda", ponderou outra seguidora.

Declaração de amor

Após Laura dar à luz ao pequeno José no último dia 17 de novembro, em um parto normal, Chay fez um declaração de amor à amada. "Laura, você é um universo em profundidade e possibilidades. O amor que Deus tem por mim, o infinito amor que eu sei existe no coração dele, esse amor que me cobre todas as noites antes de dormir desde que eu era uma criança, se materializa em você", disse em parte do texto.