Neymar curte foto de Bruna Marquezine, se arrepende, retira a curtida, mas fãs fazem printReprodução

Publicado 10/12/2021 10:46

Rio - Neymar reacendeu a chama ardente no coração dos fãs do ex-casal "Brumar", junção de seu nome com o de sua ex, Bruna Marquezine, na madrugada desta sexta-feira. O jogador de futebol curtiu uma foto de Bruna na calada da noite. E não foi qualquer foto. Na imagem, Bruna aparece bem provocante, usando um biquíni asa-delta.

Porém, o jogador descurtiu a foto logo em seguida, o que deixou os internautas especulando que ele teria dado o "like" sem querer ou então que ele teria se arrependido da curtida. Neymar e Bruna Marquezine viveram um intenso romance, com direito a muitas idas e vindas, entre 2013 e 2018.

Apesar de Neymar ter se arrependido, os internautas fizeram print e a curtida do jogador na foto da ex-namorada ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.