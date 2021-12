Viih Tube - Ag. News

Publicado 09/12/2021 21:41

Rio - Após beijar 46 pessoas na 'Farofa da Gkay', Viih Tube voltou a ser assunto após fazer uma postagem polêmica no Twitter, nesta quinta-feira. Sem citar nomes, a ex-BBB escreveu: “Gente eu sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca. Ex teve história, teve amor. Então, por favor querido, vamos ter senso", disse ela.

Gente eu sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca, ex teve história, teve amor, então por favor querido vamos ter senso — Viih Tube (@viihtube) December 9, 2021

Alguns internautas rebateram a declaração da youtuber e publicaram uma foto dela a lado de Yá Burihan, ex-noiva de Lipe Ribeiro. Vale lembrar que Viih e Lipe trocaram vários beijos 'Farofa da Gkay'. Ela logo esclareceu: "Meu amor, vi ela em uma festa, ela é amiga dos meus amigos e pediram pra fazemos foto pro evento, eu conhecia o Lipe e já tinha ficado com ele antes de conhecer ela, não somos amigas".

Meu amor vi ela em uma festa, ela é amiga dos meus amigos e pediram pra fazemos foto pro evento, eu conhecia o lipe e já tinha ficado com ele antes de conhecer ela, não somos amigas — Viih Tube (@viihtube) December 9, 2021

Outros usuários da rede social acreditaram que a indireta foi para Arthur Picolli. Viih teria ficado com o ex-BBB, que teve um romance com Carla Diaz no reality.

