Publicado 09/12/2021 18:40

Rio - Walcyr Carrasco abriu o jogo sobre a saída de Camila Queiroz, da TV Globo , em entrevista ao podcast 'Novela das Nove', do GShow. O autor confessou que foi pego de surpresa com a notícia de que a atriz não renovou o contrato com a emissora, por não aceitar as exigências feitas por ela, na reta final das gravações de 'Verdades Secretas 2'. "O que aconteceu eu nunca vi acontecer... Prefiro não entrar em detalhes, porque foi uma questão dela com a emissora. Mas, eu nunca vi acontecer, alguém na reta final dar um problema assim. Eu prefiro não falar muito, deixar no ar. Não foi fácil para mim, não", confessou ele.

Ao ser questionado sobre os danos causados pela saída de Camila da novela, Walcyr fez suspense, já que não pode entregar o desenrolar da trama para os telespectadores. "Impactou, foi difícil, mas a gente se superou e ficou bem bom. A gente tinha gravações (com Camila Queiroz) até do último capítulo. Então não é uma coisa que a história tenha sido cortada, nada disso, porque a gente já tinha gravações (com Camila) até do último capítulo. Então não é uma coisa que a história tenha sido cortada, nada disso, porque a gente já tinha gravações", disse.

Sobre o final da novela, Walcyr também fez mistério sobre a morte de Gui (Gabriel Leone): se foi um acidente ou um crime. "É um questionamento válido: a Angel pode ter matado o Gui. Ou não...". afirmou o autor, que falou sobre o sucesso de Verdades Secretas. "Olha, eu acho que não dá para fazer novela ou qualquer produto popular sem pensar em sucesso, em audiência. Se fazer uma novela exige uma engrenagem industrial, você não pode pensar que vai fazer um projeto tão caro, com tanta gente, e que não vai acontecer nada. Existe uma pressão de sucesso, mas não é de fora. Eu mesmo faço essa pressão comigo: tem que dar certo".

