Viih Tube mostra suas curvas na pool party da Farofa da GkayAg. News

Publicado 08/12/2021 11:51

Rio - Viih Tube usou o Twitter, nesta quarta-feira, para repercutir a fama de pegadora. A ex-BBB e youtuber passou o rodo na "Farofa da Gkay", que movimentou a web nos últimos dias. Em live com Matheus Mazzafera, deu a entender que beijou 46 pessoas no evento.

"Não peguei sapinho, gente. Isso que importa", publicou a ex-BBB no Twitter, divertindo os seguidores. "Você é minha ídola", disse uma pessoa. "Jogadora é ela", escreveu outra.

Terceira e última noite de festa

Gessica Kayane comemorou a chegada dos seus 29 anos em grande estilo: com um festão de três dias em um hotel de luxo no Ceará. Depois de duas noites com muitos famosos, pegação e dark room , a terceira noite também registrou momentos que repercutiram na web e empolgaram os fofoqueiros de plantão. Teve mais uma reconciliação, homenagem para Marília Mendonça briga e mais beijo na boca.