Simaria nega ter ficado com o ex-BBB Gui NapolitanoReprodução Internet

Publicado 08/12/2021 10:31

Rio - Simone e Simaria usaram o Instagram, na noite desta terça-feira, para responder algumas perguntas dos fãs. Entre os assuntos, os admiradores da dupla quiseram saber se é verdade o boato de que Simaria ficou com o ex-BBB Gui Napolitano. Para quem não lembra, Gui viveu um romance com a cantora Gabi Martins no "BBB 20". No entanto, no reality show, ele só tinha olhos mesmo para Bianca Andrade, a Boca Rosa. O namoro de Bianca com o cantor Diogo, da banda Melim, chegou ao fim por conta da proximidade entre os dois.

"Não sei nem que é esse vaso na igreja", brincou Simaria, desmentindo os rumores de que teria ficado com Gui. A cantora terminou recentemente o seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos. "Já disse a vocês, estou correndo de homem. Evite, me ignore, obrigada", completou.

Gui Napolitano também terminou um namoro recentemente. Ele estava com a influenciadora digital Catherine Bascoy há cerca de oito meses. O término foi confirmado em outubro deste ano. "Assunto chato, mas necessário. Por respeito e carinho a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, resolvi me posicionar. Precisava de um tempo para respirar e pensar. Minha meta é sempre estar feliz e em paz comigo mesma. Não comecei a me relacionar para 'levar' sozinha o meu relacionamento, para ser fantoche, para ser traída, para ser humilhada, para ser menos do que eu sou, do que mereço ser e, principalmente, para não sorrir e não poder transbordar amor com quem está ao meu lado", disse Catherine na época.