Publicado 08/12/2021 10:04

Rio - O ex-noivo de Sthe Matos, Victor Igoh, aproveitou que não tem mais nenhum vínculo com a influenciadora digital para curtir o terceiro e último dia da festa Farofa da Gkay, em Fortaleza, no Ceará, na noite desta terça-feira. Devido as polêmicas envolvendo o rapaz e Sthe, a chegada de Victor Igoh era uma das mais aguardadas do evento.

Sthe Matos está confinada no reality show "A Fazenda 13", da Record TV. No confinamento, a influenciadora digital mantém um relacionamento bem íntimo com o dançarino Dynho Alves, a quem chama de "irmão". A relação dos dois, no entanto, desagradou o noivo de Sthe, que anunciou recentemente o fim do noivado.

"Você é babado hein, menino. O Brasil inteiro está falando pra ver você aqui. Quero que você aproveite muito, tudo do bom e do melhor", disse GKay para Victor Igoh assim que ele chegou à festa. No Instagram, Victor postou uma foto no local. "Cheguei Farofa", escreveu na legenda.

Os fãs ficaram empolgados. "Aproveita", disse uma pessoa. "Só durmo depois que você beijar a Mirella", disse outra fã, fazendo referência a ex-mulher de Dynho Alves, a MC Mirella, que também terminou seu relacionamento por conta da intimidade entre Dynho e Sthe no reality show.