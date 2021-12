Gkay beija Kevi Jonny - Reprodução/Instagram

Rio - Gessica Kayane aproveitou a última noite da sua festa de aniversário, a "Farofa da Gkay". A anfitriã, que completou 29 anos de idade, deu um beijão no cantor Kevi Jonny, de 27, durante o show do cantor baiano Leo Santana, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira.

Vídeo em que influenciadora beija cantor foi compartilhado por amigos da própria Gkay e viralizou na web, assim como diversos momentos do festão que durou três dias e reuniu famosos em um hotel no Ceará. Nas redes, internautas repercutiram o momento. "Que beijo foi esse, Jesus, da Gkay com o Kevi Jonny?", surpreendeu-se uma pessoa. "Que inveja", disparou outra.



Mas não foi só Gkay que aproveitou a festa para beijar na boca. Viih Tube revelou que ficou com oito pessoas durante o evento e saiu agarradinha com Lipe Ribeiro da festa. Outros famosos também aproveitaram a festa para beijar muito.

