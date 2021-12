A ex-BBB Flay virou meme nas redes sociais com vídeo em que cochila no meio da Farofa da Gkay - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 08:37 | Atualizado 08/12/2021 08:39

"Estou morrendo (risos). Gente, eu simplesmente dormi no alto da gaiola, no chão da gaiola, eu amei meus amigos me zoando (risos). Faria o mesmo, comigo é tudo na base da zoeira. Isso é Farofa da Gkay 2021, mas parece BBB 20, já disse", começou a cantora em sua conta do Twiter.

Na sequência, ela explicou o que houve. "Mano, estava segurando normal a grade, forte, estava de boa e curtindo. Aí , do nada, deu um sono, mas deve ter sido tipo dormindo acordado, sabe? O nosso corpo é inteligente, o subconsciente fez o trabalho todo (risos)... Do nada, um sono e quando tô bêbada não quero nem saber, durmo na hora", continuou.