A ex-BBB Flay virou meme nas redes sociais com vídeo em que cochila no meio da 'Farofa da Gkay' - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Flay virou meme nas redes sociais com vídeo em que cochila no meio da 'Farofa da Gkay'Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2021 17:45

Rio - A 'Farofa da GKay' está rendendo muita pegação, fofocas e claro, memes! Na segunda noite de shows e festas em Fortaleza, Ceará, a cantora e ex-BBB 20 Flay virou meme na manhã desta terça-feira (7) após cochilar no meio da festa e ao som de 'Arerê', de Ivete Sangalo e Tatau.

fotogaleria

No vídeo, Flay está pendurada na gaiola da festa, tirando um belo cochilo. No Twitter, a cena viralizou e muitos se identificaram com o cansaço da cantora. "Eu seria muito amigo da Flay, a gente ia dormir junto pendurado naquela gaiola", disse um internauta.

A FLAY DORMINDO PENDURADA NA GAIOLA EU TÔ PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Km7KbC1VW7 December 7, 2021

Outro disse que seria igual a cantora: "a minha realidade seria igual a flay, sozinha na piscina ou dormindo na grade". "Flay representando o povo brasileiro: o caos acontecendo e a gente só querendo dormir em algum canto!", disse outra pessoa. E é claro que a cena rendeu diversos memes, veja:

E o povo em 2020 jurou que era forçado e hoje o que mais vejo é gente falando que é igual a Flay quando bebe kiki https://t.co/5IWYpNPh3J December 7, 2021

O vídeo da flay dormindo na barra de ferro é hilário, não mudou nada kkkkk #farofadagkay December 7, 2021

Um casal que eu amo a flay e o boy ontem foi a vez dele grava ela super bêbada dormindo na gaiola da festa kkkkkkkkkkk — NATi (@nnatielleC) December 7, 2021

A flay dormindo na gaiola me representa quando eu bebia meu deus a cachaça me humilhava — sara (@AliiiceVitoriaa) December 7, 2021

Eu tô morrendo com esse vídeo da Flay dormindo pendurada na gaiola kkkkkkkkkk — Yanne NO SUNSET 14/11 (@yannealmeiida0) December 7, 2021

No começo da manhã, a amiga Tainá Costa viralizou com um story de Flay bêbada brincando na piscina do resort. Ela diz que não irá cuidar dela. "Eu não vou cuidar de você amiga", disse e mostrou Flay na piscina de roupa.

pic.twitter.com/9ho5fCyQG3 Passando mal com a Tainá Costa desesperada com o a Flay kkkk #farofadagkay December 7, 2021

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.