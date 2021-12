Claudia Leitte - Tainá Bernard

Claudia LeitteTainá Bernard

Publicado 07/12/2021 16:19

Rio - O aquecimento para o verão continua! Claudia Leitte acaba de lançar o dance video de seu mais novo single, “Eu Dou Tchau”, que já está disponível no canal oficial do Youtube da cantora. O vídeo dançante foi gravado na madrugada do dia 26 de outubro em uma academia em São Paulo, e as gravações puderam ser acompanhadas através das redes sociais de Claudinha.

fotogaleria

Com postura confiante e usando luvas de boxe, Claudia estrela o dance video de “Eu Dou Tchau” ao lado da TikToker pernambucana Beca Barreto, da influenciadora e também TikToker Mirella Janis, da bailarina Naiane Darlen, entre outras convidadas. A equipe de produção do registro também foi predominantemente composta por mulheres.

“Quando começamos o planejamento da música, percebemos que ela seria perfeita para fazer uma dancinha… Tem até isso na letra! Quando pensamos em uma coreografia, seguindo a pegada que fizemos em “Desembaça”, logo imaginamos a Beca e a Mirella, que são duas meninas incríveis que arrasam nas danças no TikTok. Foi massa demais tê-las no clipe, além de todas as dançarinas que também estavam na gravação. Todo mundo entregou tudo”, conta Claudinha.

A direção ficou por conta de Dani Almeida, que também trabalhoucom Claudia na minissérie "Carnaval Claudia Leitte: We Can Do It!".