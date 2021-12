Alfonso Herrera - Reprodução

Rio - O ator e cantor mexicano Alfonso Herrera, de 38 anos, anunciou, nesta segunda-feira, o fim do casamento com a jornalista Diana Vásquez. Os dois são pais de Daniel, de 5 anos de idade, e Nicolas, de apenas 1.

"Decidimos continuar nossas vidas por caminhos distintos. Esta situação se deu de comum acordo e de forma amistosa... Me sinto muito honrado e abençoado de ter compartilhado uma grande parte do caminho com Diana", disse ele, em parte do comunicado.



Poncho, como é chamado pelos fãs, ficou conhecido ao interpretar o personagem Miguel, da novela "Rebelde", que deu origem ao grupo musical RBD. Ele também já participou de séries como "Sense 8", vindo ao Brasil em diversas oportunidades.