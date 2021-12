Aline Campos - Reprodução/Instagram

Aline CamposReprodução/Instagram

Publicado 07/12/2021 13:48 | Atualizado 07/12/2021 14:07

Rio - Aline Campos, ex-Riscado, deixou os fãs babando, nesta terça-feira (7), ao compartilhar uma sequência de cliques tirados após seu treino em São Conrado, na Zona Sul do Rio. A ex-bailarina do Faustão ostentou o abdômen trincado nas fotos em que posa vestindo um biquíni verde e short preto. Na legenda da postagem no Instagram, a artista mostrou seu lado espiritual ao falar sobre a expectativa para a chegada de 2022.

"Acordei animada com a chegada de 2022!! Será um ano de preparação pra revoluções jamais vividas por nós antes, nem em nenhuma de nossas outras encarnações!", começou a atriz, transbordando positividade. "Permita-se transformar-se, viver o amor sem medo, confiar no universo e em toda a espiritualidade divina que está ao nosso dispor pra que possamos entrar no flow de toda essa transformação planetária!", declarou.

A musa ainda aproveitou para compartilhar suas metas para o novo ciclo que se iniciará em breve: "Eu aceito os desafios, pois entendo que são o caminho do meu aprendizado e expansão da minha mente que me leva a uma dimensão mais elevada!!! Eu aceito ser luz até quando as tentações me rodeiam, usando minha sabedoria divina que potencializo com minhas conexões!!! Assim é!!! Gratidão gratidão gratidão!!! Lindo dia!", completou Aline.

