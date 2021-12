Amigos e familiares se despedem de Mila Moreira em velório no Memorial do Carmo, na Zona Portuária, nesta terça-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 07/12/2021 12:31 | Atualizado 07/12/2021 12:41

Rio - Parentes e amigos de Mila Moreira se despediram da atriz em velório realizado no Memorial do Carmo, na Zona Portuária do Rio, nesta terça-feira. O velório começou por volta das 10h. A veterana atriz morreu aos 75 anos, nesta segunda. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul da cidade. Inicialmente, a causa da morte não foi revelada. Após o velório, o corpo da atriz seguirá para a cremação, no mesmo local, em cerimônia restrita.

Em uma publicação no Instagram, a atriz Lilia Cabral afirmou que a causa da morte foi mal súbito. De acordo com o comunicado da TV Globo, Mila Moreira teve uma parada cardíaca proveniente de uma gastroenterite.

Marilda Alves Moreira da Silva, a Mila Moreira, começou na carreira artística como modelo, aos 14 anos. A veterana também participou de inúmeras novelas na TV Globo, como "Plumas e Paetês" e "Marrom Glacê". Ao longo de toda sua carreira, Mila esteve em cerca de 30 novelas e minisséries.

"Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje, as pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz e chega alguém que só porque é bonitinha e está na moda vira atriz", disse Mila Moreira ao "Vídeo Show" sobre sua estreia em "Marrom Glacê", em 1979.

A última participação de Mila Moreira na TV foi em "A Lei do Amor", em que viveu a personagem Gigi.