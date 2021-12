João Guilherme e MC Mirella - Reprodução/Twitter

Publicado 07/12/2021 11:52

Rio - João Guilherme, de 19 anos, foi um dos convidados da segunda noite da Farofa da Gkay e viralizou ao levar um toco de MC Mirella. Na festa, ele foi flagrado dando investida na funekira, mas recebeu uma negativa.

No vídeo que circula nas redes sócias, o filho de Leonardo aparece conversando com Mirellla, que usava um top e um shortinho jeans rasgado. No final da conversa, ele tenta beijar a cantora, mas não consegue. "o joão guilherme foi sedento para beijar a mirella", disparou uma pessoa que compartilhou o vídeo no Twitter.



o joão guilherme foi sedento para beijar a mirella pic.twitter.com/DaxtaC7c10 — cris dias (@crisayonara) December 7, 2021