Lucas Gallina surge mais forteReprodução Internet

Publicado 07/12/2021 13:47

Rio - O ex-BBB Lucas Gallina surpreendeu seus seguidores do Instagram com sua mudança de visual. O rapaz, que ficou conhecido como um dos vilões do "BBB 20", afirmou ter usado a academia como válvula de escape para enfrentar uma depressão. Com isso, ele mudou seu estilo de vida e passou dos 86 kg para 116 kg. No entanto, todo esse peso ganho foi em forma de músculo, já que ele mantém apenas 4,5 kg de gordura no corpo.

"Saí da casa sem saber como lidar com os haters, nem com a fama. Fiquei deprimido e me tranquei três meses em casa. Não queria sair na rua", disse Lucas ao "GShow". "Fiz uma reeducação alimentar e passei a malhar duas vezes por dia. Tenho uma dieta muito restritiva só com batata doce, verduras, legumes, frango e suplementos", explicou.

"Meu dia do lixo, quando tiro para comer pizza e hambúrguer, é só uma vez a cada 15 dias. E agora, no verão, quero ficar mais seco. Quero chegar aos 100kg e para definir mais o corpo faço exercícios aeróbicos pela manhã. À tarde puxo ferro", revelou.